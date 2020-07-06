Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 ile 159,42 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 ile 159,42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|87,00
|95,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|137,00
|159,42
|Dana (karkas)
|Kg
|35,00
|35,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|17,00
|17,00
|Pirinç
|Kg
|6,10
|6,10
|Buğday
|Kg
|1,75
|1,99
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,80
|1,20
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:57 Kaynak: AA
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