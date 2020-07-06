Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Gaziantep Ticaret Borsası 'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 ile 159,42 liradan satıldı.

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