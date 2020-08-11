Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 176 ile 178 lira arasından satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 176 ile 178 lira arasından satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,00
|48,35
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|176,00
|178,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|19,00
|19,00
|Sumak (toz)
|Kg
|14,00
|14,00
|Nane (kuru)
|Kg
|13,50
|13,50
|Buğday
|Kg
|1,80
|2,08
|Mısır
|Kg
|1,38
|1,38
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:09
Kaynak: AA
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