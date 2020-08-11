Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 176 ile 178 lira arasından satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:09

Kaynak: AA

Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz