Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 175 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 175 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,30
|50,77
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|53,00
|55,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|85,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|175,00
|175,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|117,00
|140,50
| Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|59,00
|59,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|83,00
|83,10
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:53
Kaynak: AA
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