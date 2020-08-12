Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 175 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:53

Kaynak: AA

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