Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 120,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 120,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,45
|38,39
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|51,00
|52,78
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|69,75
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,50
|120,50
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|98,78
|98,78
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|18,00
|18,25
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|20,00
|20,00
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:31
Kaynak: AA
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