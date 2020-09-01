Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130-158 lira arasından satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok