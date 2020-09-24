Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 42 ila 53 lira arasında satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|42,00
|42,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|42,00
|53,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|26,00
|26,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,50
|3,50
|Buğday
|Kg
|1,85
|2,11
|Arpa
|Kg
|1,40
|1,40
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|3,85
|3,00
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:09 - Kaynak: AA
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