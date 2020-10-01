Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|51,00
|63,60
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|120,00
|120,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|101,50
|110,50
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|95,00
|95,00
|Sumak (toz)
|Kg
|15,00
|15,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,00
|4,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,14
|6,24
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:49 - Kaynak: AA
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