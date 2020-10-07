Gaziantep Ticaret Borsası
07.10.2020 13:35
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 ila 142,08 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 ila 142,08 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,50
|44,70
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|40,00
|49,90
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|142,08
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|119,00
|119,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|48,70
|53,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|16,50
|17,85
|Menengiç
|Kg
|14,69
|14,69
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