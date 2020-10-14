Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 118-128,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,00
|42,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|48,00
|54,11
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|58,00
|64,50
|Antep fıstığı (meverdi))
|Kg
|118,00
|128,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|85,00
|85,00
|İncir (kuru)
|Kg
|6,80
|7,62
|Bulgur
|Kg
|3,08
|3,08
- Kaynak: AA
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