Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,90-146,41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,00
|43,24
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|81,33
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|97,90
|146,41
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|93,00
|95,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|72,00
|72,00
|Ceviz içi
|Kg
|64,66
|66,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|66,67
|66,67
- Kaynak: AA
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