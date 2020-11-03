Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 74 ile 84,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş) Kg 55,00 55,00 Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg 74,00 84,90 Nohut (naturel) Kg 4,53 4,53 Bulgur (köftelik) Kg 3,56 3,56 Kepek (buğday) Kg 1,26 1,45 Buğday Kg 2,10 2,48 Mısır Kg 1,70 1,70

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