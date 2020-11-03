Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 74 ile 84,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|55,00
|55,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|74,00
|84,90
|Nohut (naturel)
|Kg
|4,53
|4,53
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|3,56
|3,56
|Kepek (buğday)
|Kg
|1,26
|1,45
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,48
|Mısır
|Kg
|1,70
|1,70
- Kaynak: AA
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