Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-175 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,20
|52,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|175,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|50,10
|63,11
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|57,50
|132,00
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|139,00
|186,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|75,00
|180,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|100,00
|155,00
Kaynak: AA
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