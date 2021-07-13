Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|135,00
|135,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|125,00
|125,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,25
|17,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|6,30
|6,30
|Pirinç
|Kg
|5,87
|6,92
|Arpa
|Kg
|2,53
|2,55
|Buğday
|Kg
|2,83
|3,00
|Buğday (sert)
|Kg
|2,70
|2,95
Kaynak: AA
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