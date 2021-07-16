Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 130-172 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|47,50
|51,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|61,50
|82,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|130,00
|172,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|102,00
|131,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|122,00
|130,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|102,00
|140,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|16,00
|22,50
|Nane (kuru)
|Kg
|13,60
|18,70
Kaynak: AA
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