Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 130-172 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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