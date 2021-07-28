Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 175 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|51,00
|51,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|51,00
|56,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|75,00
|75,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|130,00
|156,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|113,50
|126,50
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|79,75
|95,00
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|175,00
|175,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|80,00
|80,00
Kaynak: AA
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