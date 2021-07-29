Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 126 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kuru boz)
|Kg
|28,50
|30,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|74,00
|88,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|53,35
|60,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|126,00
|126,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|98,02
|105,88
|Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|55,00
|55,00
|Sumak (toz)
|Kg
|12,00
|15,00
|Kuru nane
|Kg
|19,00
|20,00
Kaynak: AA
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