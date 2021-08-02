Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 156,60 ile 190 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|156,60
|190,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|70,25
|72,65
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|85,05
|Antep fıstığı ezmesi
|Kg
|126
|126
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|78,00
|80,00
|Un (buğday)
|Kg
|2,84
|3,80
|Buğday
|Kg
|2,68
|2,83
Kaynak: AA
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