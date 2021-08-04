Gaziantep Ticaret Borsası'nda, yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 178 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (yeşil-iç)
|Kg
|178,00
|178,00
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|130,00
|175,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|55,00
|55,00
|Nohut
|Kg
|7,06
|8,36
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|9,52
|9,75
|Bulgur
|Kg
|3,50
|4,25
|Buğday
|Kg
|2,35
|2,89
Kaynak: AA
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