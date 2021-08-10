Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 131 ila 180 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|131,00
|180,00
|Antep fıstığı (yeşil-iç)
|Kg
|171,29
|175,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|68,00
|68,00
|Nohut
|Kg
|5,15
|15,15
|Mercimek
|Kg
|8,72
|9,35
|Bulgur
|Kg
|4,35
|4,35
|Buğday
|Kg
|2,49
|2,70
Kaynak: AA
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