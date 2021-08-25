Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 ila 160 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|130,00
|160,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş-iç)
|Kg
|65,00
|135,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|61,00
|80,00
|Biber salçası
|Kg
|10,00
|12,50
|Domates salçası
|Kg
|10,00
|10,00
|Nohut (natürel)
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|2,35
|3,24
Kaynak: AA
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