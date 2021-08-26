Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (yaş)
|Kg
|28,68
|28,78
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|70,00
|70,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,83
|9,83
|Bulgur
|Kg
|4,65
|4,65
|Nohut (9 mm)
|Kg
|9,04
|9,04
|Pirinç
|Kg
|5,52
|7,17
|Mısır
|Kg
|2,49
|2,49
|Arpa
|Kg
|1,42
|1,42
Kaynak: AA
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