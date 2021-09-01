Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,90 ila 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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