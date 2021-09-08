Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,80 ila 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|2,92
|3,26
|Sert Buğday (İç Anadolu)
|Kg
|2,87
|3,12
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,47
|2,74
|Çakır arpa
|Kg
|2,55
|2,56
|Beyaz arpa
|Kg
|2,52
|2,53
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,80
|10,00
|Mısır
|Kg
|2,50
|2,52
Kaynak: AA
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