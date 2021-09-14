Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,60 ila 9,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Sert buğday (Güneydoğu) Kg 2,85 3,18 Sert Buğday (İç Anadolu) Kg 2,80 3,02 Ekmeklik buğday Kg 2,44 2,75 Çakır arpa Kg 2,54 2,56 Beyaz arpa Kg 2,50 2,52 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 9,60 9,75 Mısır Kg 2,52 2,53

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