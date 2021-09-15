Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50 ila 9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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