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GTB Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

GTB Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

06.08.2021 16:04
GTB Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

COVİD-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır video konferans sistemiyle gerçekleştirilen GTB meclis toplantıları, ağustos ayında alınan tedbirlerle birlikte yüz yüze şekilde yapıldı. Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Orman yangınları konuşuldu

Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunan Tiryakioğlu, "Yeşil vatanımızın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları millet olarak hepimizi tarifi mümkün olmayan derin üzüntülere sevk etti. Sadece ormanlarımız değil aynı zamanda ciğerlerimiz ve içimiz de yandı. Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yüzlerce farklı noktada yaşanan orman yangınlarına müdahale esnasında yaralanan ve zarar gören tüm bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, doğal mirasımız ormanlarımız ve içinde barındırdığı tüm canlı hayat için üzüntülerimi paylaşıyorum. Orman kahramanlarımız gece gündüz demeden, canları pahasına alevlerle mücadele ediyor. Rabbim, yangını kontrol altına almak için büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm ekiplerimiz ile onlara omuz veren gönüllülerimize güç kuvvet versin" dedi.

GTB'den yanan ormanlara ağaçlandırma projesi

Türkiye'nin her zamankinden çok daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir zaman diliminden geçtiğine işaret eden Tiryakioğlu, yanan ormanlara ağaçlandırma projesinde bulunduklarını söyleyerek, "Gün, dayanışma, el ve gönül birlikteliğiyle yaşanan bu afetlerin üstesinden gelme günüdür. Yaralarımızı hep birlikte saracağız, ormanlarımızı da umutlarımızı da yeniden hep birlikte yeşerteceğiz. Devletimiz ve milletimiz her türlü zorluğun ve güçlüğün üstesinden gelecek kudrete ve deneyime sahiptir. Yitirdiğimiz canlarımız dışında tüm kayıplarımızı telafi edeceğimize inancımız tamdır. Felaketten zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması noktasında devletimizin ve çatı kuruluşumuz TOBB'un başlattığı kampanyalara üyelerimizle birlikte destek vereceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İklim değişikliğiyle mücadele de hayati önem taşımakta"

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise meclis toplantısında yaptığı konuşmada, orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralanan ve felaketten zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Konuşmasında, iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede yenilenebilir enerjinin önemine de dikkat çeken Akıncı, "Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir potansiyel barındırmakta ve bu potansiyeli mutlaka en güçlü şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Enerji günümüz dünyasında artık ülkelerin en önemli sorunlarının başında gelmekte. Tükenmekte olan enerji kaynakları ve fosil yakıtların küresel ısınmaya neden olmasından dolayı yeni enerji kaynakları arayışları hızlı bir şekilde sürmekte. Bu bağlamda rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları sağladıkları ekonomik potansiyelin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele de hayati önem taşımakta" diye konuştu.

Meclis toplantısında ayrıca borsanın temmuz ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verildi. - GAZİANTEP

GTB Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Ahmet Tiryakioğlu, Meclis Başkanı, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTB Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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