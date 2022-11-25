Gaziantep'te liseli öğrencilere reva görülen kahvaltı tabağı isyan ettirdi! Yemeklerin kurtlu olduğu ve koktuğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te liseli öğrencilere reva görülen kahvaltı tabağı isyan ettirdi! Yemeklerin kurtlu olduğu ve koktuğu ortaya çıktı

25.11.2022 21:11

Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrenciler, kahvaltıda sadece ekmek, peynir ve domates verildiğini, yemeklerin kurtlu ve koktuğunu, ürünlerin de son kullanma tarihinin geçtiğini söyleyerek yaşanan rezaleti CİMER'e şikayet etti. Konuyu sosyal medyada gündeme getiren CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, yemeklerin fotoğrafını paylaşarak, "Bu ülkenin geleceği olan gençlere reva gördüğünüz muamele bu mu?" sözleriyle tepki gösterdi.

Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrencilerin yemek isyanı gündem oldu. Öğrenciler kahvaltıda kendilerine sadece 3 günlük ekmek, domates ve peynir verildiğini belirtirken sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Gaziantep'te lise öğrencilerine verilen kurtlu yemeğe CHP'li üyeden isyan: Gençlere gördüğünüz muamele bu mu?

YEMEKLER KURTLU

Ürünlerin tarihinin geçtiğini, yemeklerin kurtlu olduğunu söyleyen öğrenciler CİMER'e başvurdu. Konuyu CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan gündeme getirdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kalkan, öğrencilere verilen yemeklerin fotoğrafını paylaştı.

Gaziantep'te lise öğrencilerine verilen kurtlu yemeğe CHP'li üyeden isyan: Gençlere gördüğünüz muamele bu mu?

"GENÇLERE REVA GÖRDÜĞÜNÜZ MUAMELE BU MU"

Kalkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Burası Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyonu. Kahvaltı menüsü ekmek, bir üçgen peynir ve domates. Etüt arası verilen yiyeceklerin tarihi geçmiş. Yemeklerden şikayetler var. Bu ülkenin geleceği olan gençlere reva gördüğünüz muamele bu mu?"

Gaziantep'te lise öğrencilerine verilen kurtlu yemeğe CHP'li üyeden isyan: Gençlere gördüğünüz muamele bu mu?
Gaziantep'te lise öğrencilerine verilen kurtlu yemeğe CHP'li üyeden isyan: Gençlere gördüğünüz muamele bu mu?
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Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te liseli öğrencilere reva görülen kahvaltı tabağı isyan ettirdi! Yemeklerin kurtlu olduğu ve koktuğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te liseli öğrencilere reva görülen kahvaltı tabağı isyan ettirdi! Yemeklerin kurtlu olduğu ve koktuğu ortaya çıktı - Son Dakika
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