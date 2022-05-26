Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesinde Bağlama Dağıtım Töreni Yapıldı

Dağıtım törenine Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve protokol üyeleri katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Vali Davut Gül: " Gaziantep' te birinci önceliğimiz derslik sayısıdır. Gaziantep'te yapılan derslik sayısı Cumhuriyet tarihinin en büyük sayılarına yakındır. 6.000 tanesi devam ediyor. 4.000 tanesi ise teslim edildi. Yapımları tamamlandığında derslik sayılarımız Türkiye ortalamasının üzerinde olup, derslik sayısı sorunu ortadan kalkmış olacaktır. Hem idarecilerimiz, hem öğretmenlerimiz, hem de velilerimiz derslik sorununun çözüleceğine inandığı için yeni ihtiyaçlar gündeme geldi. Bununla birlikte Deneyap ve Teknofestle Türkiye'de en iyi rakamı yakaladık.

200 bine yakın lisanslı sporcumuzla Spor şehri Gaziantep sloganıyla her okulumuzda spor kulüpleri kurduk. 33 tane spor tesisi yapıldı. Yeni tesislerle birlikte yaklaşık olarak hepsi tamamlandığında 90'ın üzerinde tesisimiz yapılmış olacak.

Gazişehir öğrenci meclisleri ile çocuklarımızın yetenekleri ortaya çıksın istedik. Sizlerin talepleri ile dediniz ki: "yetenekli çocuklarımız var ama enstrümanlarımız yok" işte bugün bu okulda kendi yaptığınız enstrümanları büyükşehir belediyemizle birlikte öğrencilerimizle dağıtacağız.

Kütüphanelerimiz zenginleşerek kitap ihtiyaçları ve bilgisayarlar temin edildi. Okullarımız için akıllı tahta alım süreçleri devam ediyor. Okullarımızda çocuklarımızın kolayca erişebileceği bütün materyallerin temin edilmiş olmasında, idarecilerimiz, müdürlerimiz, öğretmenlerimiz var. Bizler burada sadece lojistik anlamda desteği sağlıyoruz.

Bu bağlamaları yapan başta ustalarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize finansman anlamında buna katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine, koordine eden Kaymakamımız, İl ve İlçe müdürlerimize, tüm idarecilerimize ve bundan sonra da bunları kullanacak öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında: "Bu şehri eğitim şehri yapmak için çok gayret gösterdik. Son yirmi yılda eğitimle ilgili birçok hedeflerimiz oldu. Bu hedeflerimizden biri ise gazi şehrimizi kültür ve sanat şehri yapmaktı. Bugün burada sizlerle bir adım atmak için bir araya geldik.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı bu projeyi en hızlı bitiren şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu iş inanç ve emek işidir. Bizler öğretmenlerimize çok güveniyoruz. Eğitim alanında koyduğumuz hedeflere ulaşmak içinde hep birlikte çalışarak azim göstererek Kültür ve sanat şehri yolunda ilerliyoruz." ifade etti.

Müzik Öğretmenleri adına konuşma yapan Mustafa Karadağlı ise: "Böyle bir projeyle çok kısa zamanda 7 öğretmen ve 34 öğrenciyle birlikte atölyede gece gündüz çalışarak 1.000 tane bağlamayı dağıtıma hazırladıklarının gurunu yaşadığını, ayrıca başta Vali Davut Gül olmak üzere kendilerine güvenen, inanan ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ettiğini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.