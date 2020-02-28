Gaziantep Ticaret Odası'ndan İdlip saldırısına kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Ticaret Odası'ndan İdlip saldırısına kınama - Son Dakika

Gaziantep Ticaret Odası'ndan İdlip saldırısına kınama

23 dakika önce

Gaziantep Ticaret Odası başkanları, yayımladığı mesaj ile İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen hain saldırıyı kınayarak, "Devletimizin, milletimizin ve şanlı ordumuzun yanındayız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Odası'ndan İdlip saldırısına kınama, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası başkanları, yayımladığı mesaj ile İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen hain saldırıyı kınayarak, "Devletimizin, milletimizin ve şanlı ordumuzun yanındayız" ifadelerini kullandı.


GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yayımladığı mesajda, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, sınır güvenliğinin sağlanması ve Suriye'de barış ve huzurun temini amacıyla İdlib'te bulunan Türk askerlerine yönelik haince düzenlenen hava harekatı sonrası 33 askerimizin şehit olduğunu hatırlatarak, saldırıya tepki gösterdi. Teymur ve Yıldırım'ın ortak mesajında, "Mehmetçiklerimize düzenlenen haince saldırı sonrası 33 askerimizin şehadet haberini üzülerek aldık. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bu melun saldırıyı kınıyor, Aziz Milletimize sabırlar diliyoruz. Bölgede bulunan askerlerimiz bir taraftan vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunması, sınır güvenliğimizin sağlanması için görev yaparken diğer taraftan o bölgede yaşayanların huzur ve güvenliğini de temin ediyor. Bu misyonu üstlenen Mehmetçiklerimizin, ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye hazırız. Bu olaylar gösteriyor ki milletçe kenetlenmek ve bir olmak zorundayız. Türkiye şu anda zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreci hep birlikte, ortak hareket ederek atlatacağız. İdlib şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:02 Kaynak: İHA
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