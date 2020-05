Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan nisan ayı ihracat rakamlarına göre 463 milyon 65 bin Dolar ihracat gerçekleştirerek aylık bazda en fazla ihracat yapan 5. il konumunu korudu.

Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Korona virüs'ün ekonomiye olan etkilerinin nisan ayında çok daha sert şekilde hissedildiğini ve bunun da rakamlara yansıdığını belirtti.

Korona virüs'le mücadele sürecinin çok iyi yürütüldüğünü ve bu mücadele sonucunda da hızlı bir toparlanmaya gireceklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, "Maalesef Türkiye ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 geriledi. Bu atmosferden etkilenen Gaziantep nisan ayı ihracatıysa bir önceki yıla göre yüzde 31,73 azalarak 463 milyon 65 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 4 ayında ise 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Habur kapısında alınan tedbirle ve düzenlemeler neticesinde Irak yeniden en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Korona virüs'le olan mücadelemiz tüm dünyaya örnek. Vaka sayıları giderek azalıyor, salgının kontrolü ele alındı Haliyle bizler de geleceğe daha da umutlu bakıyoruz. Kısa süre içerisinde normal hayata geçmeyi umut ediyoruz. Tüm Türkiye el ele vererek, gönül birliğiyle, güç birliğiyle bu günleri atlatacak ve daha iyi olacağız" dedi.

Gaziantep'in her zaman Türkiye ortalamasından yüksek ihracat gerçekleştirdiğini, nisan ayı rakamlarıyla da Türkiye geneli yaşanan gerilemenin çok daha azını yaşadığını belirten Yıldırım, "Her şeye rağmen diyoruz Her şeye rağmen Gaziantep'in güzel ülkemiz için ne kadar önemli bir ticaret merkezi olduğunu bir kez daha anladık. Geçtiğimiz yılı 6. Sırada kapatan şehrimiz bu yıl gerçekleştirdiği ihracatla üst üste 5. Sıradaki yerini korudu. Şehrimiz her şeye rağmen yükselişini sürdürüyor, en fazla ihracat yapan ilk 4 ilden biri olma hedefine ilerliyor. Biliyoruz ki bugünler de geçecek, ülke olarak, Türk milleti olarak daha parlak bir geleceğe hep birlikte ilerleyeceğiz. GTO ailesi olarak her şeye rağmen canla başla çalışan ihracatçılarımızı, çalışanlarını, emek harcayan herkesi tebrik ediyor, Allah hepsinin yardımcısı olsun diyorum. #BugünlerDeGeçecek" diye konuştu. - GAZİANTEP