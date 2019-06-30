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GAZİANTEP TIR'a çarpan motosikletli öldü, arkadaşı yaralı

1 saat önce

TIR'a çarpan motosikletli öldü, arkadaşı yaralıKadir GÜNEŞGAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Murat Yılmaz (25) yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Oktay Çetinoğlu ise yaralandı.

TIR'a çarpan motosikletli öldü, arkadaşı yaralı
Kadir GÜNEŞGAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Murat Yılmaz (25) yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Oktay Çetinoğlu ise yaralandı.
Kaza, dün akşam, Gaziantep- Yavuzeli yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Murat Yılmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşakta, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen TIR'a çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Murat Yılmaz, yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Oktay Çetinoğlu ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Oktay Çetinoğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. Murat Yılmaz'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP TIR'a çarpan motosikletli öldü, arkadaşı yaralı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:56 Kaynak: DHA
Murat Yılmaz, Gaziantep, Güncel
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