Son Dakika Haberleri: Gaziantep Tır'ın Çarptığı Motosikletteki Engelli Genç Öldü

Gaziantep Tır'ın Çarptığı Motosikletteki Engelli Genç Öldü

16 dakika önce

Tır'ın çarptığı motosikletteki engelli genç öldüGaziantep'te, TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Devlet Aydın ağır yaralandı, engelli oğlu Ömer Aydın (24) yaşamını yitirdi.

Tır'ın çarptığı motosikletteki engelli genç öldü

Gaziantep'te, TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Devlet Aydın ağır yaralandı, engelli oğlu Ömer Aydın (24) yaşamını yitirdi. İnşaat işçisi Devlet Aydın'ın evde canı sıkılan oğlunu gezmeye çıkardığı öğrenildi.

Kaza, geçen cumartesi akşam saatlerinde Yeşilvadi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, aynı yönde ilerleyen Devlet Aydın yönetimindeki motosiklete yanından geçtiği sırada çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet savrulurken, başlarında kask takılı olmayan sürücü Devlet Aydın ve engelli oğlu Ömer Aydın yola düşerek sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan baba ve oğul, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Ömer Aydın bu sabah doktorların tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Devlet Aydın'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İnşaat işçisi Devlet Aydın'ın, evde canı sıkılan engelli oğlu Ömer Aydın'ı gezmeye götürmek için yola çıktığı öğrenildi. Ömer Aydın'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:18 Kaynak: DHA

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