GAZİANTEP - Toplam yatırım bedeli 55 milyon lira olan 8 projenin açılışı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışı yapılan 55 milyon liralık 8 projenin değerli yatırımlar olduğunu belirterek, "4 üniversitesi olan bu şehir bir araştırma merkezi olma yolunda hızlı ilerliyor." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde, kentin Güneydoğu'nun lokomotifi konumunda yer aldığını ifade etti.

Kentin her alanda yükseldiğini belirterek, buna katkı sunanlara teşekkür eden Şahin, "8 proje, 55 milyonluk destek bizim için çok değerli bir yatırım. 4 üniversitesi olan bu şehir bir araştırma merkezi olma yolunda hızlı ilerliyor. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle çalışkan bir milletiz. Kadınlarımız aldıkları destekle hem ev işlerini yapıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin bünyesinde önemli yatırımları barındırdığını, ajansların farkındalık oluşturan projelere imza attığını söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, kentin bir sanayi şehri olduğunu vurguladı.

Gaziantep Ticaret Borsası ve Sanayi Odasının önemli yatırımları olduğunu belirten Koçer, "İnşallah bu dönem çok güzel işler yapacağız. Bu şehrin sanayicisine ne kadar destek verilirse o kadar istihdam olur. Bu şehir kalkınma için el ele vermiş." dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığının bölge için önemini anlattı.

Bölgenin en önemli tarımsal ürününün fıstık olduğunu söyleyen Akıncı, "Bu ürün binlerce insanın ekmek kapısıdır. Fıstığın depolama alanında ciddi sıkıntılar yaşıyorduk ama hamdolsun bugün bu deponun açılışını yapıyoruz. Lisanslı depomuz 10 bin ton kapasitelidir. Burada fıstığa dair her şeyi bulabilirsiniz." diye konuştu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da İKA'nın bölge için yapılan projelere ve yatırımlara sağladığı desteklere ilişkin bilgi verdi.

Amaçlarının bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Akyılmaz, lisanslı fıstık deposunun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan ve MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ile diğer ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nu gezdi, yetkililerden bilgi aldı.