Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Toptancılar Sitesi'nde gıda toptancısına ait bir depoda yangın çıktı(2)
19.01.2021 20:29
Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te bir gıda toptancısının deposunda yangın çıktı.
Gaziantep'te bir gıda toptancısının deposunda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep Toptancılar Sitesi'ndeki (GATEM) bir gıda firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahaleye başladı.
Alevlerin sitedeki diğer dükkanlara sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangını kontrol altına alınması için çalışmaları sürdürüyor.
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