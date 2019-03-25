Son Dakika Haberleri: Gaziantep Tramvayda Fenalaşan Yolcuya İlk Müdahaleyi Vatman Yaptı

Gaziantep Tramvayda Fenalaşan Yolcuya İlk Müdahaleyi Vatman Yaptı

24 dakika önce

Gaziantep'te, tramvayda dili boğazına kaçarak baygınlık geçiren yolcu, vatman tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye ulaştırıldı.

Gaziantep Tramvayda Fenalaşan Yolcuya İlk Müdahaleyi Vatman Yaptı, System.String[]
Gaziantep'te, tramvayda dili boğazına kaçarak baygınlık geçiren yolcu, vatman tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye ulaştırıldı.

Olay, cuma günü İstasyon Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tramvayda yolculuk yapan ismi öğrenilemeyen yolcu, aniden yere yığıldı. Yolcunun bayıldığını fark eden vatman Ahmet Atar, tramvayı durakta durdurdu. Baygınlık geçiren yolcunun dilinin boğazına kaçtığını fark eden vatman, yaptığı müdahaleyle nefes almasını sağladı. Fenalaşan yolcu, tramvaydaki diğer yolcuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırdı. Vatmanın, fenalaşan yolcuya müdahale ederek nefes almasını sağlaması ve ardından ambulansa götürülmesi ise tramvayın güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:13 Kaynak: DHA

Ahmet Atar, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Ömür Gedik'in Kızı Gaziantep'te Evlendi Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Son Durum 5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:37:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Tramvayda Fenalaşan Yolcuya İlk Müdahaleyi Vatman Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]