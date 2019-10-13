Gaziantep turist sayısında 2 milyonu geçmeyi hedefliyor

Kültürel ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra gastronomisiyle dikkati çeken Gaziantep'te bu yıl turist sayısının 2 milyonu geçmesi bekleniyor.

Son yıllarda bölge turizminin lokomotifi olan ve geçen yıl yaklaşık 1,3 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gaziantep, bu yıl da hareketli bir sezon geçiriyor.

Ziyaretçi sayısı giderek artan kentte, yıl sonunda 2 milyon turist hedefinin aşılması bekleniyor.

TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı Soner Bacaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep ve bölgenin, özellikle bu aylarda gezilmesi gereken yerlerin başında geldiğini söyledi.

Geçen yıl Gaziantep ve bölgede yaklaşık 1,3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Bacaksız, "Bu sayı yüzde 30 artmış durumda. 2019 sonunda hedefimiz 2 milyonun üzerine çıkmak. Bu konuda da bölge olarak elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz, çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Sonuç olarak bu sene 2 milyonu aşacağız." diye konuştu.

Bacaksız, yurt dışından da kente yoğun ilgi olduğunu, ilerleyen günlerde başta Çin'den olmak üzere çok sayıda yabancı turisti ağırlayacaklarını bildirdi.

"Günlük yaşantımıza devam ediyoruz"

Bacaksız, Barış Pınarı Harekatı'nın 9 Ekim'de başladığını hatırlattı.

Kent dışından gelecek misafirlerin herhangi kaygı duymasına gerek olmadığına işaret eden Bacaksız, "Burada normal, günlük yaşantımıza devam ediyoruz. Yapılan harekat Suriye'nin kuzeyinde, sınır ötesinde, ülkemizin sınır güvenliği için yapılan bir operasyondur." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB olarak misafirlere en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını anlatan Bacaksız, bölgeye organizasyon düzenleyen seyahat acentelerinin de herhangi endişeye kapılmamasını istedi.

Ziyaretçiler hayran kalıyor

GAP turu için Muğla'dan gelen Nurten Ergün, ilk kez Gaziantep'i ziyaret ettiğini söyledi.

İlk durağının Zeugma Mozaik Müzesi olduğunu belirten Ergün, kenti çok güzel bulduğunu ve buranın güzelliklerini yaşamak gerektiğini ifade etti.

Ailesiyle Sivas'tan gelen 11 yaşındaki Zeynep Doğruyol da kenti çok güzel bulduğunu, özellikle "Çingene Kızı" mozaiğini çok beğendiğini belirtti.

Alim Karaca, Dalaman'dan geldiklerini, Gaziantep'in yemekleri ve gezilecek yerlerinin güzel olduğunu, herkesin kenti görmesi gerektiğini kaydetti.