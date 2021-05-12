Gaziantep turizminde bayram sonunda hareketlilik bekleniyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kültür ve gastronomi turizmi merkezlerinden Gaziantep, Ramazan Bayramı sonrasında tam kapanmanın sona ermesiyle turizmde hareketlilik bekliyor.

Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde inşa edilen yeni tesisler ve restorasyonu tamamlanan tarihi yerler, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, salgına ilişkin her türlü tedbirin alındığını ve çalışmaların başarılı şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Vatandaşlardan kurallara uymaları, maske, mesafe ve hijyen konularına üst düzeyde dikkat etmeleri konusunda hassasiyet beklediklerini ifade eden Şahin, "Vatandaşlardan tek isteğimiz bu, lütfen kurallara uyalım." dedi.

"İnşallah bayramdan sonra ikinci bir bayram yaşayacağız"

Şahin, kurallara uyulması ve gereken hassasiyetin gösterilmesi halinde Gaziantep'in salgına ilişkin daha güvenli hale gelebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir an önce bu mevcut durumdan çıkmak için çok ümitliyiz. İnşallah bayramdan sonra ikinci bir bayram yaşayacağız. Tam açılmadan sonra da bu şehirde turizm alanında çok farklı şeyler konuşacağız. Çünkü yeni biten tesislerimiz var. Yeni parklarımız var. Rumkale'de cam terasımız bitiyor. Kalenin içerisinde galerimiz bitiyor. Yeni hanlarımız ve tarihi bazı yapılarımız restore ediliyor. Yeni hamamlarımız tamamlandı. Bunların tamamını hem halkımız hem de turistlerimiz için tanıtacağız. 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı' ve 'Uzaklarda aramayın' dediğimiz turizm çalışmalarımız var. Bayramdan sonra her şey normalleşsin, yeniden eski günlere ulaşalım istiyoruz. Bu zahmete hep birlikte katlanalım, sonrasında da rahmetten hep birlikte yararlanalım."

"Bayram sonrasından beklentimiz büyük"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız da sadece Güneydoğu'da değil tüm Türkiye ve dünyanın önemli bir bölümünde turizmle ilgili beklentinin oluştuğunu söyledi.

Bu beklentinin gerçekleşmesinin, vaka sayılarının düşmesi ve hayatın normalleşmesiyle bağlantılı olduğunu belirten Bacaksız, "Bayram sonrasından beklentimiz büyük. Bölgemizdeki turizmciler olarak lokantasından acentesine, rehberinden konaklama tesislerine kadar tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ümit ediyoruz ki bayramdan sonra vaka sayılarında ciddi bir azalma olur ve hayat büyük oranda normalleşir. Bu olduğunda çok ciddi bir turizm hamlesi bizi bekliyor." şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde turizmin hareketleneceğini düşündüklerini dile getiren Bacaksız, bölge ve Gaziantep için ekstra bir beklentiye sahip olduğunu aktardı.

Bacaksız, "Çünkü kültür ve gastronomi alanında büyük bir potansiyelimiz var ve halen çoğu kişi tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Buna yeni yapılan tesisleri de eklediğimizde tablonun daha da güzelleşeceğini düşünebiliriz." diye konuştu.