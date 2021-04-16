GAZİANTEP - Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü faaliyetleri, Kendirli Kilisesi'nde yapılacak - Son Dakika

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı çatısı altında kurulan "Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü"nün çalışmalarına merkez olacak Gaziantep'teki 123 yıllık Kendirli Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandı.

İnşası 1898'de yapılan Kendirli Kilisesi, 1920-1921'de 10 ay süren Antep Kuşatması sırasında siper olarak kullanıldı. Daha sonra sinema, halkevi ve öğretmenevi olarak hizmet verdi.

Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere 1933'te kente gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazianteplilere Kendirli Kilisesi'nin balkonundan seslendi. O günün anısını yaşatmak için komplekse, ünlü ressam Aleksandr Samsanov'un Atatürk'ün kilisede yaptığı konuşmayı betimleyen tablosu da asılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği ilk milli arkeoloji özelliği taşıyan enstitünün faaliyetlerine ev sahipliği yapacak komplekste, Türkoloji İhtisas Kütüphanesi, etkinlik alanları ve arkeometri laboratuvarı yer alacak.

Uzman bir ekibin titizlikle yürüttüğü kilisenin restorasyonu iki yıl sürdü. Mimar Levent Çırpıcı, Gökhan Berk ve Onur Özbaşbuğ'un projelendirdiği çalışmalarda, iki beton tabla ve sekiz kat harç sökülerek orijinal freskler açığa çıkarıldı.

Kompleksin bahçesine tarihi dokuyu bozmayacak şekilde ve tek katlı olarak Arkeometri Laboratuvarı inşa edildi. Bu bölüm aynı zamanda saha yönetimi laboratuvarına sahip ilk enstitüsü olarak faaliyet gösterecek.

Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda tamamlanarak kullanıma hazır hale gelen ve cihaz alımları tamamlanan laboratuvar, arkeometrik araştırmalarda analitik tekniklerin öğretilmesini destekleyecek.

Arkeolojik kazılardan elde edilen örneklerin de yurt içinde analiz edilmesini sağlamak üzere tasarlanan laboratuvarın, nitelikli bilimsel araştırmaları yürütme misyonunun yanı sıra arkeometrik yayınlarla Türk arkeolojisini destekleyen yol gösterici bir kurum olması, restorasyon ve konservasyon birimleriyle çalışarak mevcut altyapıya katkıda bulunması amaçlanıyor.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün çeşitli kurullarında, arkeoloji alanında ihtisaslaşmış Türkiye ve Avrupa'dan 430 kültür, sanat ve bilim insanı yer alıyor.