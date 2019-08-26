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Gaziantep Türkiye'de birinci

1 saat önce

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğünün yaptığı açıklamada "57" fasıl kodlu "halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları" ihracatında Türkiye'de en yüksek ihracatın yapıldığı ilin Gaziantep olduğu bildirildi.

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TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğünün yaptığı açıklamada "57" fasıl kodlu "halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları" ihracatında Türkiye'de en yüksek ihracatın yapıldığı ilin Gaziantep olduğu bildirildi.


Türkiye toplam halı ve yer kaplamaları ihracatı 2019 yılı ilk altı ayda 1 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep, 2019 yılı altı ayında 781 milyon dolarlık ihracatı ile halı ve yer kaplamalarında en çok ihracat yapan il oldu. Bu değer ile Gaziantep, halı ve yer kaplamalarında Türkiye ihracat rakamının yüzde 66,5'ini yapmış oldu.


Gaziantep'i 292 milyon dolar ve yüzde 24,9'luk pay ile İstanbul, yüzde 3,7'lik pay ile Uşak, yüzde 1,2'lik pay ile de Bursa takip etti. Bu ürün grubunda, ilk dört ilin ihracatı, toplam Türkiye ihracatının yüzde 97'sini oluşturdu.


En fazla halı ve yer kaplamaları ihracatı ABD'ye


TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ülkenin halı ve yer kaplamaları ihracatını en çok ABD'ye yaptığı belirtildi.


Türkiye'nin 2019 yılı halı ve yer kaplamaları ihracatında ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat 283 milyon dolar olarak gerçekleşti ve toplam halı ve yer kaplamaları ihracatının yüzde 24,1'ini oluşturdu. Bu ülkeyi sırasıyla; Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, Libya, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Belçika izledi. İlk on ülkeye yapılan ihracat, bu ürün grubunun toplam ihracatının yüzde 69,5'ini oluşturdu. - GAZİANTEP

Türkiye İstatistik Kurumu, Gaziantep, İhracat, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:22 Kaynak: İHA
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