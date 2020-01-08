Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda en çok ziyaret edilen ikinci şehir oldu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda en çok ziyaret edilen ikinci şehir oldu - Son Dakika

Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda en çok ziyaret edilen ikinci şehir oldu

6 saat önce

Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda 2019 yılı boyunca en çok ziyaret edilen şehirler arasında ikincii sırada yer aldı.

Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda en çok ziyaret edilen ikinci şehir oldu, System.String[]

Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda 2019 yılı boyunca en çok ziyaret edilen şehirler arasında ikincii sırada yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Gaziantep, kültürü, coğrafi güzellikleri ve uluslararası festivalleriyle adını dünyaya duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada hayata geçirdiği projeleriyle kenti, birçok kişinin uğrak merkezi haline getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ve ülkenin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini dünyaya duyuran Türkiye Kültür Portalı, 2019 yılı boyunca en çok ziyaret edilen ilk üç ili açıkladı.

Buna göre, Gaziantep, sitenin illere özel bölümünde ziyaretçilerin en çok aradığı kentler listesinde ikinci sırada bulundu.

Gazi şehir, bu yıl portalda 226 bin 644 ziyaretçi sayısına ulaşarak 2019'un ilk çeyreğinde yakaladığı 54 bin 353 ziyaretçi sayısını 4'e katladı. Bursa'nın ardından en çok ziyaret edilen il olan Gaziantep'i Antalya takip etti.

Açıklamada ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in "Medeniyet şehri Gaziantep", "Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı" ve "Uzaklarda arama" sloganlarıyla 2 milyonu aşkın turisti şehre çekmeyi başardığı belirtildi.

Gaziantep, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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