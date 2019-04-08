Gaziantep Ülkü Ocakları'nın Yeni Yönetimi Belli Oldu

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya ocak yöneticileri katıldı. Görev dağılımının yapıldığı toplantıda önümüzdeki aylarda yapılması düşünülen Eğitim, Sanat, Kültür ve Spor faaliyetleri planlandı.

"Projelerimizle her kesime değeceğiz"

Toplantı da açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş beyefendinin takdirleriyle Gaziantep Ülkü Ocakları il başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Ülkü Ocakları 1968 yılında Genç Ülkücüler Teşkilatı adıyla kurulmuş ve bugün Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatıdır. Gençlik teşkilatı olmamız münasebetiyle bugünkü sorumluluğumuz oldukça fazla ve önemlidir. Yönetim olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı ve projelerimizi de bu sorumluluk bilinciyle hazırlıyoruz. Gençlerimizi içinde bulunduğu girdaptan çekip alacak ve topluma daha yararlı bireyler olma yönünde çalışacağız. Şimdiden tüm dava arkadaşlarımı hayırlı olsun diyorum. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu