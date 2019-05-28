Gaziantep Uluslararası Sağlık Turizmi Derneği kuruldu
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Gaziantep Uluslararası Sağlık Turizmi Derneği kuruldu.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:11 Kaynak: İHA
Uluslararası Sağlık Turizmi Derneği kuruldu. Dernek başkanlığına, Dr. Yusuf Ziya
Yıldırım getirildi.
Derneğin amacı Gaziantep'in sağlık turizmi potansiyelinin tanıtılması, stratejik konumu ile sağlık turizmi gelirlerinin artırılması hedefiyle sağlık turizmi altyapı çalışmalarının geliştirilmesi, sağlık turizmi ve turistin sağlığı ile ilgili izlenecek süreçler ve uygulamaların geliştirilmesi olarak belirlendi.
İftar yemeğinde bir araya gelen dernek başkanı ve üyeleri, yapacakları çalışmalar konusunda görüşme fırsatı da buldu. Dr. Yıldırım, "Şehrimiz sağlık turizmi alanında derneğimizin de katkılarıyla mevcut dinamikleri harekete geçirme ve sinerji yaratma açısından önemli bir noktaya ulaşacaktır. Sağlık turizminde Global Destinasyon Gazişehrimiz olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP
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