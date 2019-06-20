GAZİANTEP Üniversitelilere müzede eğitim
51 dakika önce
Üniversitelilere müzede eğitimGaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesinde bulunan Zooloji ve Doğa Müzesi ilgi görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
Üniversitelilere müzede eğitim Gaziantep Hayvanat Bahçesi
bünyesinde bulunan Zooloji ve Doğa Müzesi ilgi görüyor. Yıl içinde 600 bin kişinin ziyaret ettiği müzeyi üniversite öğrencileri ise uygulamalı eğitim alanı olarak değerlendiriyor.
Dünyanın 4'üncü, Türkiye
'nin en büyük hayvanat bahçesi olarak bilinen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kurulan ilk Zooloji ve Doğa Müzesi'nde doğada ve hayvanat bahçelerinde fizyolojik ömürlerini tamamlamış hayvanlar tahnit (mumyalama) yöntemiyle hazırlanarak sergileniyor. Çeşitli kuş türlerinden oluşan 187 kanatlı hayvanın doğal yaşam alanlarının yeniden canlandırılarak sergilendiği müzede, ayrıca 55 deniz canlısı kurutma işlemiyle vücut bütünlüğü korunarak ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Yılan, timsah ve balıklardan oluşan 60 hayvan örneği bilimsel yöntemler kullanarak koruyucu bir sıvı ile dolu kavanoz içinde müzede sergileniyor.
Hayvanat bahçesi içerisinde 750 metrekarelik alana kurulu olan Zooloji ve Doğa Müzesi'ni yıl içinde 600 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, üniversitede bazı bölüm öğrencilerinin de burada uygulamalı eğitim gördüğünü söyledi. Özsöyler, öğrencilerin hayvanların fizyolojilerini, biyokimyalarını incelediklerini vurgulayarak, Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak, Türkiye'de ilk defa jeoloji ve doğa müzesini 2018 yılında açtık. Müze ziyaretçilerimizin büyük ilgisini çekiyor. Burada 250 türden 700'e yakın hayvanımız bulunuyor. Özellikle yurt dışında ve diğer hayvanat bahçesinde ölen hayvanları burada doldurarak yüzyıllarca yaşamasını sağlıyoruz. Ayrıca bu müze üniversitelerin Zooloji ve Biyoloji bölümlerine büyük destek veriyor, hocalarımız burada öğrencilere ders veriyorlar dedi.
Müzede ayrıca isteyenlere belgeseller eşliğinde nesli tükenmiş hayvanlar da tanıtılıyor.
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