Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri halıların kalitesini ölçecek test cihazı tasarladı - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri halıların kalitesini ölçecek test cihazı tasarladı

16.04.2021 11:17
Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri halıların kalitesini ölçecek test cihazı tasarladı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri tarafından halı sektörü için tasarlanan test cihazıyla kalite kontrol süreçlerinin daha hızlı yapılması hedefleniyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri tarafından halı sektörü için tasarlanan test cihazıyla kalite kontrol süreçlerinin daha hızlı yapılması hedefleniyor.

Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik ve Doç. Dr. Kübra Kaynak, doktora öğrencisi Elif Gültekin ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünden makine mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Burak Şahin halı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Gaziantep'teki üreticiler için test cihazı tasarladı.

Tasarlanan cihazla, halı kalınlığı ölçümü, kısa süreli orta statik yükleme ve uzun süreli ağır statik yükleme testleri otomatik olarak gerçekleştirebilecek.

Yapımı 3 yıl süren cihaz sayesinde testler, yüksek hassasiyetle gerçekleştirilirken, bu sayede ürünler kalitesi ve katma değeri korunarak pazara sunulacak.

Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik, AA muhabirine, halı test cihazlarının birçoğunun ithal edildiğini belirterek, yerli üretim için çok çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin, dünyadaki en büyük halı üreticilerinden biri olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Halı hem Türkiye hem Gaziantep için önemli bir ihracat kalemi. Halının daha katma değerli olarak pazara sunulması gerekiyor. Mevcut cihazları incelediğimizde statik yükleme testi için üç farklı test cihazına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Biz bunu tek bir ünitede bir araya getirdik. Cihazımız halının kalite değerini belirleyecek."

Çelik, cihazın otomatik sistemle çalıştığını belirterek, "Birebir bir cihazı alıp yapmak yerine mevcut teknolojinin ötesine geçirmeyi hedefledik ve bu doğrultuda cihazı tasarladık." dedi.

Patent için başvuru yapıldı

Doç. Dr. Kübra Kaynak ise daha önce manuel halı test cihazı yaptıklarını ve patentini aldıklarını dile getirerek, hatayı azaltmak için cihazı otomasyonlu hale dönüştürdüklerini anlattı.

Cihazın çok yönlü olduğunu ifade eden Kaynak, "5 farklı numuneyi aynı anda test edebiliyor. Ayrıca 3 farklı halı testini yapabiliyor. Çok yönlü ve fonksiyonel bir cihaz. Patent başvurusunda bulunduk. Doğrulama çalışmalarını yaptık. Pazardaki mevcut sistemlerle eşdeğer ölçümler yapabiliyor." dedi.

Test cihazlarının genelde yabancı menşeli olduğuna dikkati çeken Kaynak, şöyle konuştu:

"Halının üreticisi olarak, halıları test etme ihtiyacı duyan biziz. Dolayısıyla yurt dışındaki üreticiler bu cihazla ilgili teknolojik gelişim ihtiyacı duymuyor. Ama biz kullanıcı dostu, fonksiyonel, veriyi depolayabilen sistemleri geliştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bu sistem mevcut sistemin ötesinde oldu. Halı üreticileri için katkı yapmasını bekliyoruz. Bu test cihazı halı üreticilerine hızlı cevap verecek. Avrupa, Amerika pazarı kalite parametrelerini almaya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla daha katma değerli, yüksek karlı pazarlarda müşteriye ürün sunmak zorundayız. Taleplere hızlı bir şekilde geri dönüş verecek bir cihaz."

Dr. Öğr. Üyesi Burak Şahin de çalışmaya mekanik tasarım konusunda destek olduğunu, imalatını ve montajını tamamen yerli imkanlarla yaptıktan sonra yazılımını eklediklerini kaydetti.

Elif Gültekin de çalışmada yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, cihazın sektöre katkı sağlamasını amaçladıklarını dile getirdi.

Gaziantep Üniversitesi, Halil İbrahim Çelik, Gaziantep, Doktora, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri halıların kalitesini ölçecek test cihazı tasarladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım

Son Dakika Haberleri
11:54 Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:44 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
11:25 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
11:22 ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
10:59 8,08'den işlem gören dolar güne yükselişle başladı
10:46 Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde
10:40 Şehirden köye göç edenlere büyük teşvik! Vergiden muaf olacaklar
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu         
12:03
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu         
11:51
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi         
11:44
Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı         
11:35
İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı         
11:17
Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar         
11:00
Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu         
10:24
İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı         
09:42
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Ebru Gündeş, Ebru Gündeş, "İhanete uğradım" diyerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açtı         
07:41
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 12:09:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri halıların kalitesini ölçecek test cihazı tasarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei