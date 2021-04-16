Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri halıların kalitesini ölçecek test cihazı tasarladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri tarafından halı sektörü için tasarlanan test cihazıyla kalite kontrol süreçlerinin daha hızlı yapılması hedefleniyor.

Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik ve Doç. Dr. Kübra Kaynak, doktora öğrencisi Elif Gültekin ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünden makine mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Burak Şahin halı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Gaziantep'teki üreticiler için test cihazı tasarladı.

Tasarlanan cihazla, halı kalınlığı ölçümü, kısa süreli orta statik yükleme ve uzun süreli ağır statik yükleme testleri otomatik olarak gerçekleştirebilecek.

Yapımı 3 yıl süren cihaz sayesinde testler, yüksek hassasiyetle gerçekleştirilirken, bu sayede ürünler kalitesi ve katma değeri korunarak pazara sunulacak.

Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik, AA muhabirine, halı test cihazlarının birçoğunun ithal edildiğini belirterek, yerli üretim için çok çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin, dünyadaki en büyük halı üreticilerinden biri olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Halı hem Türkiye hem Gaziantep için önemli bir ihracat kalemi. Halının daha katma değerli olarak pazara sunulması gerekiyor. Mevcut cihazları incelediğimizde statik yükleme testi için üç farklı test cihazına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Biz bunu tek bir ünitede bir araya getirdik. Cihazımız halının kalite değerini belirleyecek."

Çelik, cihazın otomatik sistemle çalıştığını belirterek, "Birebir bir cihazı alıp yapmak yerine mevcut teknolojinin ötesine geçirmeyi hedefledik ve bu doğrultuda cihazı tasarladık." dedi.

Patent için başvuru yapıldı

Doç. Dr. Kübra Kaynak ise daha önce manuel halı test cihazı yaptıklarını ve patentini aldıklarını dile getirerek, hatayı azaltmak için cihazı otomasyonlu hale dönüştürdüklerini anlattı.

Cihazın çok yönlü olduğunu ifade eden Kaynak, "5 farklı numuneyi aynı anda test edebiliyor. Ayrıca 3 farklı halı testini yapabiliyor. Çok yönlü ve fonksiyonel bir cihaz. Patent başvurusunda bulunduk. Doğrulama çalışmalarını yaptık. Pazardaki mevcut sistemlerle eşdeğer ölçümler yapabiliyor." dedi.

Test cihazlarının genelde yabancı menşeli olduğuna dikkati çeken Kaynak, şöyle konuştu:

"Halının üreticisi olarak, halıları test etme ihtiyacı duyan biziz. Dolayısıyla yurt dışındaki üreticiler bu cihazla ilgili teknolojik gelişim ihtiyacı duymuyor. Ama biz kullanıcı dostu, fonksiyonel, veriyi depolayabilen sistemleri geliştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bu sistem mevcut sistemin ötesinde oldu. Halı üreticileri için katkı yapmasını bekliyoruz. Bu test cihazı halı üreticilerine hızlı cevap verecek. Avrupa, Amerika pazarı kalite parametrelerini almaya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla daha katma değerli, yüksek karlı pazarlarda müşteriye ürün sunmak zorundayız. Taleplere hızlı bir şekilde geri dönüş verecek bir cihaz."

Dr. Öğr. Üyesi Burak Şahin de çalışmaya mekanik tasarım konusunda destek olduğunu, imalatını ve montajını tamamen yerli imkanlarla yaptıktan sonra yazılımını eklediklerini kaydetti.

Elif Gültekin de çalışmada yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, cihazın sektöre katkı sağlamasını amaçladıklarını dile getirdi.