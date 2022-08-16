Yaptıkları projeyle üniversiteyi TEKNOFEST'te temsil ettiklerini aktaran Reşvan, "Üniversitemizin ismini daha yükseklere çıkarmayı hedefliyoruz. Takımımızın tamamı mühendislik fakültesi öğrencilerinden oluşup yaklaşık 3 aylık bir süreçte aracı son haline kavuşturduk. Araç, 200 kilometre menzile sahip." ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN Zeugma Takım tarafından tasarlanan araç, kentte bulunan bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te öğrencilerin tasarladığı araç vatandaşlara tanıtıldı - Son Dakika

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