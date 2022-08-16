Gaziantep'te öğrencilerin tasarladığı araç vatandaşlara tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te öğrencilerin tasarladığı araç vatandaşlara tanıtıldı

16.08.2022 15:01
Gaziantep'te öğrencilerin tasarladığı araç vatandaşlara tanıtıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Zeugma Takımı tarafından tasarlanan ve "Zeugma" adı verilen araç vatandaşlara tanıtıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Zeugma Takımı tarafından tasarlanan ve "Zeugma" adı verilen araç vatandaşlara tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN Zeugma Takım tarafından tasarlanan araç, kentte bulunan bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Zeugma Takımı Lideri Mehmet Reşvan, yaptığı açıklamada, aracın yapım aşamasında 40 kişinin görev aldığını belirtti.

Yaptıkları projeyle üniversiteyi TEKNOFEST'te temsil ettiklerini aktaran Reşvan, "Üniversitemizin ismini daha yükseklere çıkarmayı hedefliyoruz. Takımımızın tamamı mühendislik fakültesi öğrencilerinden oluşup yaklaşık 3 aylık bir süreçte aracı son haline kavuşturduk. Araç, 200 kilometre menzile sahip." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Elazığlı sanayi ustası yakıt tasarrufu sağlayan cihaz üretti Elazığlı sanayi ustası yakıt tasarrufu sağlayan cihaz üretti Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, '17 Ağustos'un Artçıları Kalbimizde' programına katıldı Açıklaması Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, '17 Ağustos'un Artçıları Kalbimizde' programına katıldı Açıklaması Ticari taksi şoförü tartıştığı sürücüyü karnından bıçakladı Ticari taksi şoförü tartıştığı sürücüyü karnından bıçakladı
Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, alışveriş, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te öğrencilerin tasarladığı araç vatandaşlara tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:28 Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Rachid Ghezzal 3 hafta sahaya çıkamayacak
21:24 Gençlik aşkıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz'ün gelinliği beğeni topladı!
21:12 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı
21:03 Trabzonspor, Kopenhag'da mücadele ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 21:41:52. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te öğrencilerin tasarladığı araç vatandaşlara tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement