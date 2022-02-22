Gaziantep Üniversitesi ile Gazeteciler Cemiyeti arasında işbirliği protokolü - Son Dakika
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Gaziantep Üniversitesi ile Gazeteciler Cemiyeti arasında işbirliği protokolü

22.02.2022 15:40
Gaziantep Üniversitesi ile Gazeteciler Cemiyeti arasında işbirliği protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

GAÜN Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Arif Özaydın, basının demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Söz konusu protokolde emeği geçenlere teşekkür eden Özaydın, "Basın milletin sesidir. Biz de üniversite olarak özellikle iletişim fakültesi öğrencilerimizin sektörle daha olumlu entegre olması için karşılıklı iş birliği içine giriyoruz. Her iki taraf bu iş birliğinden fayda sağlayacaktır." dedi.

GGC Başkanı İbrahim Ay ise uzun zamandır söz konusu protokol üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Mezun olan öğrencilerin sektörde istihdam edilmesi açısından önemli bir protokolü hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Ay, "Böyle bir projeyi kentte ilk defa hayata geçiriyoruz. Bu protokol, üniversite ile sektör arasında bilgi alışverişi noktasında önemli. Ayrıca genç iletişimcilerin sektöre kazandırılması noktasında çalışmalar yürüteceğiz." şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Özaydın ile Ay, protokolü imzaladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Üniversitesi ile Gazeteciler Cemiyeti arasında işbirliği protokolü - Son Dakika


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