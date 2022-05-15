Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi - Son Dakika
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Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi

15.05.2022 18:18
Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi

Gaziantep Üniversitesi'ndeki spor kompleksinde bulunan "soyunma odası" yazılı tabelalar "giyinme odası" olarak değiştirildi. Sosyal medya kullanıcıları tabela değişikliğini hakkında paylaşımlar yaparak eleştirilerde bulundu.

Gaziantep Üniversitesi'nde yaklaşık 10 yıldan bu yana öğrenci, personel ve sivillere hizmet veren GAÜNSPORİUM'da kıyafet değiştirmek isteyenlerin kullandığı odaların kapılarındaki "Soyunma Odası" yazılarının yerine "Bayan Giyinme Odası" ve "Bay Giyinme Odası" tabelalarını asıldı.

SPOR YAPMAK İÇİN GİDENLER FARK ETTİ

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, sadece GAÜNSPORİUM'a spor yapmak için gidenlerin fark ettiği bu ayrıntı, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Sporlarımız ve Kültürümüz konulu söyleşide Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından yapılan sunumda gösterildi.

Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi

SALONDAKİ SUNUMDA EKRANA YANSITILDI

Özaydın, kent protokolünün yanı sıra, çok sayıda öğrencinin doldurduğu salonda bir sunum yaptı. Sunum sırasında ekrana, "Soyunma Odası Yazısının Giyinme Odası olarak Değiştirilmesi" yazısı yansıtıldı. Özaydın'ın bu hizmetini, "Spor kompleksimizdeki 'Soyunma Odası yazılarını, giyinme odası olarak değiştirdik" şeklinde anlatması salonda şaşkınlık yarattı.

Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER YAĞDI

Yaşanan gelişmenin ardından aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu birçok sosyal medya kullanıcısı, kararın hizmet olarak sunumda gösterilmesine tepki gösterdi.

İşte konuya ilişkin yapılan bazı yorumlar:

Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi
Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi
Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi
Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi
Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi
YORUMLAR
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Son Dakika Güncel Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi - Son Dakika
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