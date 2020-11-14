Gaziantep Üniversitesi'ndeki vefat ilanı akraba ilişkilerini ortaya çıkardı - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi'ndeki vefat ilanı akraba ilişkilerini ortaya çıkardı
14.11.2020 08:52
Gaziantep Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bir vefat ilanı, üniversitedeki akrabalık ağını ortaya çıkardı. İlanda ölen kişinin kimliğine yer verilmezken, üniversitede görev yapan 4 kişiyle olan yakınlık derecesi dikkatlerden kaçmadı.
Ülkemizde son zamanlarda üniversitelerdeki akrabalık ilişkileri tepki çekerken buna benzer bir durum Gaziantep Üniversitesi'nde de yaşandı. Gaziantep Üniversite'nin resmi web sayfasında yer alan bir vefat ilanı, akademideki akraba ilişkilerini ortaya çıkardı.
Sitede yer alan ilanda, hayatını kaybeden kişinin; Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Yıldırım'ın kayınpederi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülte Sekreteri Ayfer Yıldırım'ın babası, Sosyal Bilimler MYÖ Öğretim Görevlisi Aykut Direzinci'nin dedesi, Rektörlük Özel Kalem Aysun Şahan'ın dedesi olduğu belirtildi.
İLAN YAYINDAN KALDIRILDI
İlanın paylaşımından sonra üniversitede bu kadar akrabanın kadroda olması tepki çekti. Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişiye ulaşan ilan, tepkilerin ardından yayından kaldırıldı.
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