Gaziantep Üniversitesi'nden başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Üniversitesi'nden başsağlığı mesajı - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi'nden başsağlığı mesajı

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), İdlib şehitleri ile Van'da çığ felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı yayımladı.

Gaziantep Üniversitesi'nden başsağlığı mesajı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), İdlib şehitleri ile Van'da çığ felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı yayımladı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat'ta İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit düşen askerlerin acısı yaşanırken bir acı haberin de Van'dan geldiği hatırlatıldı.

Peş peşe meydana gelen çığ felaketi sonucunda çok sayıda vatandaşın hayatı kaybettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"GAÜN Senatosu olarak başta İdlib şehitlerimiz olmak üzere, Bahçesaray felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, bu felaketten yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımıza ise acil şifalar dileriz. En büyük temennimiz titizlikle devam eden arama-kurtarma çalışmalarında çığ altındaki vatandaşlarımızın bir an evvel sağ olarak kurtarılması, can kaybının artmaması, ülkemizde ve dünyamızda bu ve buna benzer afetlerin tekrarının yaşanmamasıdır."

Gaziantep Üniversitesi, İdlib, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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