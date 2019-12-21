Gaziantep Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü ile Bilal Erdoğan , Yusuf Gürler, Mustafa Barak, Hasan Aydın ve Sabiha Tıraş yaralandı.

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