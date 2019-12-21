Gaziantep Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Gaziantep Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Yırtar yönetimindeki 27 TN 965 plakalı minibüs, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun Sakçagözü Akyokuş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile Bilal Erdoğan, Yusuf Gürler, Mustafa Barak, Hasan Aydın ve Sabiha Tıraş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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